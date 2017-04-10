Україна потребує зовнішніх вливань для утримання макроекономічної стабільності – В.Гройсман
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Україна потребує зовнішніх вливань для утримання макроекономічної стабільності. Про це сьогодні сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман на ІІ Українському форумі бізнесу, передає кореспондент УНН.
“Беззаперечно сьогодні ми є слабкою країною, з точки зору економіки. І ми потребуємо сьогодні підтримки зовнішніх вливань для того, щоб утримати макроекономічну стабільність”, — наголосив він.
В.Гройсман наголосив, що це надає нашій державі певний час для здійснення реформ і змін в країні, що призведе до зростання української економіки.
Нагадаємо, 3 квітня Рада директорів МВФ завершила третій перегляд економічної програми України в рамках механізму
розширеного фінансування (EFF), що дозволило Україні отримати транш в 1 млрд дол. за програмою співпраці.
Також нагадаємо, міжнародні резерви України зросли до 16,7 млрд дол. завдяки підтримці зовнішніх партнерів.