Украина нуждается во внешних вливаниях для макроэкономической стабильности - В.Гройсман

"Безусловно сегодня мы слабая страна, с точки зрения экономики. И мы нуждаемся сегодня в поддержке внешних вливаний для того, чтобы удержать макроэкономическую стабильность", - подчеркнул он.

В.Гройсман подчеркнул, что это дает нашей стране определенное время для осуществления реформ и изменений в стране, что приведет к росту украинской экономики.

Напомним, 3 апреля Совет директоров МВФ завершил третий пересмотр экономической программы Украины в рамках механизма

расширенного финансирования (EFF), что позволило Украине получить транш в 1 млрд долл. по программе сотрудничества.

Также напомним, международные резервы Украины выросли до 16,7 млрд долл. благодаря поддержке внешних партнеров.