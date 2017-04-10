Украина нуждается во внешних вливаниях для макроэкономической стабильности - В.Гройсман
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. Украина нуждается во внешних вливаниях для удержания макроэкономической стабильности. Об этом сказал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на II Украинском форуме бизнеса, передает корреспондент УНН.
"Безусловно сегодня мы слабая страна, с точки зрения экономики. И мы нуждаемся сегодня в поддержке внешних вливаний для того, чтобы удержать макроэкономическую стабильность", - подчеркнул он.
В.Гройсман подчеркнул, что это дает нашей стране определенное время для осуществления реформ и изменений в стране, что приведет к росту украинской экономики.
Напомним, 3 апреля Совет директоров МВФ завершил третий пересмотр экономической программы Украины в рамках механизма
расширенного финансирования (EFF), что позволило Украине получить транш в 1 млрд долл. по программе сотрудничества.
Также напомним, международные резервы Украины выросли до 16,7 млрд долл. благодаря поддержке внешних партнеров.