Україна потребує конституційної реформи, яка вбереже від конфліктів - Аваков

“Нам потрібна конституційна реформа. Це убереже від будь-яких кішок, будь-яких конфліктів — буде це просто „чорна кішка“ Коломойський чи якісь наші особисті стосунки”, — сказав він.

На запитання, яка кішка пробігла між ним та Президентом, міністр відповів: “Можливо, Коломойський?”.

На уточнююче запитання чи можна говорити про те, що конфлікт вичерпано, А. Аваков сказав наступне: “Я не знаю про що ви говорите. Є різні повноваження. У Президента свої, у міністра — свої. Міністр внутрішніх справ не підпорядковується Президенту, а підпорядковується уряду, який підпорядковується парламенту. Потрібно до цього звикнути. Я поважаю інституцію Президента. Я поважаю Президента Порошенка, але це не означає, що я повинен шукати його прихильності. Це означає, що ми маємо забезпечити співробітництво гілок влади”.

Як повідомляв УНН, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що спекуляції на тему його відносин з Президентом України Петром Порошенко засновані на фантазіях.