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Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ
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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 74202 просмотра

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 80674 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
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Украина нуждается в конституционной реформе, которая убережет от конфликтов - Аваков

Киев  •  УНН

 • 10213 просмотра

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Министр внутренних дел Арсен Аваков в эфире программы “Право на власть” сказал о том, что уважает Президента Украины Петра Порошенко, но это не значит, что он должен искать его расположения и отметил, что сегодня страна нуждается в конституционной реформе, которая убережет от конфликтов, сообщает УНН.

“Нам нужна конституционная реформа. Это убережет от любых кошек, любых конфликтов — будь это просто „черная кошка“ Коломойский или какие-то наши личные отношения”, — сказал он.

На вопрос, какая кошка пробежала между ним и Президентом, министр ответил: “Возможно, Коломойский?”.

На уточняющий вопрос, можно говорить о том, что конфликт исчерпан, А.Аваков сказал следующее: “Я не знаю о чем вы говорите. Есть разные полномочия. У Президента свои, у министра — свои. Министр внутренних дел не подчиняется Президенту, а подчиняется правительству, которое подчиняется парламенту. Нужно к этому привыкнуть. Я уважаю институт Президента. Я уважаю Президента Порошенко, но это не значит, что я должен искать его расположения. Это значит, что мы должны обеспечить сотрудничество ветвей власти”.

Как сообщал УНН, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что спекуляции на тему его отношений с Президентом Украины Петром Порошенко основаны на фантазиях .

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