Украина нуждается в конституционной реформе, которая убережет от конфликтов - Аваков
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Министр внутренних дел Арсен Аваков в эфире программы “Право на власть” сказал о том, что уважает Президента Украины Петра Порошенко, но это не значит, что он должен искать его расположения и отметил, что сегодня страна нуждается в конституционной реформе, которая убережет от конфликтов, сообщает УНН.
“Нам нужна конституционная реформа. Это убережет от любых кошек, любых конфликтов — будь это просто „черная кошка“ Коломойский или какие-то наши личные отношения”, — сказал он.
На вопрос, какая кошка пробежала между ним и Президентом, министр ответил: “Возможно, Коломойский?”.
На уточняющий вопрос, можно говорить о том, что конфликт исчерпан, А.Аваков сказал следующее: “Я не знаю о чем вы говорите. Есть разные полномочия. У Президента свои, у министра — свои. Министр внутренних дел не подчиняется Президенту, а подчиняется правительству, которое подчиняется парламенту. Нужно к этому привыкнуть. Я уважаю институт Президента. Я уважаю Президента Порошенко, но это не значит, что я должен искать его расположения. Это значит, что мы должны обеспечить сотрудничество ветвей власти”.
Как сообщал УНН, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что спекуляции на тему его отношений с Президентом Украины Петром Порошенко основаны на фантазиях .