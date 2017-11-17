Украина нуждается в конституционной реформе, которая убережет от конфликтов - Аваков

“Нам нужна конституционная реформа. Это убережет от любых кошек, любых конфликтов — будь это просто „черная кошка“ Коломойский или какие-то наши личные отношения”, — сказал он.

На вопрос, какая кошка пробежала между ним и Президентом, министр ответил: “Возможно, Коломойский?”.

На уточняющий вопрос, можно говорить о том, что конфликт исчерпан, А.Аваков сказал следующее: “Я не знаю о чем вы говорите. Есть разные полномочия. У Президента свои, у министра — свои. Министр внутренних дел не подчиняется Президенту, а подчиняется правительству, которое подчиняется парламенту. Нужно к этому привыкнуть. Я уважаю институт Президента. Я уважаю Президента Порошенко, но это не значит, что я должен искать его расположения. Это значит, что мы должны обеспечить сотрудничество ветвей власти”.

Как сообщал УНН, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что спекуляции на тему его отношений с Президентом Украины Петром Порошенко основаны на фантазиях .