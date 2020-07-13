Україна потрапила до трійки найбільш титулованих збірних Європи зі стрибків у воду
Київ • УНН
КИЇВ. 14 липня. УНН. Збірна України зі стрибків у воду за кількістю завойованих медалей на чемпіонатах Європи увійшла до трійки найкращих, повідомляє УНН з посиланням на сайт Федерації України зі стрибків у воду.
В активі “жовто-блакитної” збірної по 28 “золотих” та срібних нагород і 45 “бронзових”, а за кількістю “золотих” — посіла 4 місце.
За загальною статистикою Україна (101) опинилася між Росією (180) та Італією (77). На вершині генерації команда Німеччини — 199 нагород.
Зазначено, що оприлюднена статистика Європейської ліги плавання (LEN) ведеться за підсумками усіх чемпіонатів Європи до 2019 року включно.