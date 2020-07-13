Украина попала в тройку самых титулованных сборных Европы по прыжкам в воду
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июля. УНН. Сборная Украины по прыжкам в воду по количеству завоеванных медалей на чемпионатах Европы вошла в тройку лучших, сообщает УНН со ссылкой на сайт Федерации Украины по прыжкам в воду.
В активе “желто-голубой” сборной по 28 “золотых” и серебряных наград и 45 “бронзовых”, а по количеству “золотых” — заняла 4 место.
По общей статистике Украины (101) оказалась между Россией (180) и Италией (77). На вершине генерации команда Германии — 199 наград.
Отмечено, что обнародованная статистика Европейской лиги плавания (LEN) ведется по итогам всех чемпионатов Европы до 2019 года включительно.