Україна поступилася Росії в рамках ЧС з баскетболу 3х3
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. У другому поєдинку групового етапу чемпіонату світу з баскетболу 3х3 чоловіча збірна України змагалася із Росією, передає кореспондент УНН.
Втрати та значна кількість хибних кидків призвела до відставання українців на старті зустрічі – 1:4. Ривок від Давидюка (5 очок поспіль) вивів "жовто-блакитниХ" вперше вперед. При рахунку 13:14 стався переломний момент - дальнє влучанням через руки від росіянина, яке допомогло здійснити їм ривок наприкінці гри – 14:21.
Таким чином, українці мають одну перемогу при одній поразці у групі, як і росіяни.
Додамо, наступні матчі на чемпіонаті світу чоловіча збірна України проведе 20 червня проти Естонії (жодної перемоги) та Монголії (2 перемоги).
Нагадаємо, що баскетбол 3х3 отримав статус олімпійського виду спорту і буде представлений на Олімпіаді в Токіо-2020.