Украина уступила России в рамках ЧМ по баскетболу 3х3

Потери и значительное количество ложных бросков привело к отставанию украинцев на старте встречи - 1:4. Рывок от Давыдюка (5 очков подряд) вывел "желто-голубых" впервые вперед. При счете 13:14 произошел переломный момент - дальний попаданием через руки от россиянина, которое помогло осуществить им рывок в конце игры - 14:21.



Таким образом, украинцы имеют одну победу при одном поражении в группе, как и россияне.



Добавим, следующие матчи на чемпионате мира мужская сборная Украины проведет 20 июня против Эстонии (ни одной победы) и Монголии (2 победы).



Напомним, что баскетбол 3х3 получил статус олимпийского вида спорта и будет представлен на Олимпиаде в Токио-2020.