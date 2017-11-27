Україна посіла шосте місце у стартовій гонці Кубку світу з біатлону

Жіночий етап гонки у формі збірної України проходила Віта Семеренко. Відстрілявшись без хиб наша землячка захопила лідерство до другої стрільби (стоячи). Два промахи на які Семеренко знадобилося 2 додаткові патрони, призвели до передачі естафети Дмитру Підручному на 7-му місці із 17,5 секундами відставання від лідера Казахстану.

Схожа ситуація відбулася і у Підручного – українець тільки трьома додатковими патронами закрив усі мішені при стрільбі стоячи.

Чиста стрільба на двох наступних вогневих рубежах від Семеренко, дозволили Україні піднятися на 3-й рядок. На фінішній прямій Підручний разом із представниками Франції та Швеції претендував на 4-те місце, але поступився обом та приніс українській команді 6-ту підсумкову позицію +34,9 с.

Відзначимо, що перемога в одиночній змішаній гонці дісталася Австрії, "срібний" комплект медалей в активі Німеччини, а "бронза" у Казахстану.