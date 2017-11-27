Украина заняла шестое место в стартовой гонке Кубка мира по биатлону

Женский этап гонки в форме сборной Украины проходила Вита Семеренко. Отстрелявшись без недостатков наша землячка захватила лидерство ко второй стрельбы (стоя). Два промаха на которые Семеренко понадобилось 2 дополнительные патроны, привели к передаче эстафеты Дмитрию подручных на 7-м месте с 17,5 секундами отставания от лидера Казахстана.

Похожая ситуация произошла и в Подручного - украинец только тремя дополнительными патронами закрыл все мишени при стрельбе стоя.

Чистая стрельба на двух следующих огневых рубежах от Семеренко, позволили Украине подняться на 3-ю строчку. На финишной прямой Подручный вместе с представителями Франции и Швеции претендовал на 4-е место, но уступил обоим и принес украинской команде 6-итоговую позицию +34,9 с.

Отметим, что победа в одиночной смешанной гонке у Австрии, "серебряный" комплект медалей в активе Германии, а "бронза" у Казахстана.