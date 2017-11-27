Украина заняла шестое место в стартовой гонке Кубка мира по биатлону

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 25 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 6394 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 7683 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 85010 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 77544 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 90487 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 120815 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 115791 просмотра

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10 марта, 15:15 • 146153 просмотра

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
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Украина заняла шестое место в стартовой гонке Кубка мира по биатлону

Украина заняла шестое место в стартовой гонке Кубка мира по биатлону

Киев  •  УНН

 • 15476 просмотра

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Одиночной смешанной эстафетой в шведском Эстерсунде был дан старт первого в сезоне этапа Кубка мира по биатлону, передает корреспондент УНН.

Женский этап гонки в форме сборной Украины проходила Вита Семеренко. Отстрелявшись без недостатков наша землячка захватила лидерство ко второй стрельбы (стоя). Два промаха на которые Семеренко понадобилось 2 дополнительные патроны, привели к передаче эстафеты Дмитрию подручных на 7-м месте с 17,5 секундами отставания от лидера Казахстана.

Похожая ситуация произошла и в Подручного - украинец только тремя дополнительными патронами закрыл все мишени при стрельбе стоя.

Чистая стрельба на двух следующих огневых рубежах от Семеренко, позволили Украине подняться на 3-ю строчку. На финишной прямой Подручный вместе с представителями Франции и Швеции претендовал на 4-е место, но уступил обоим и принес украинской команде 6-итоговую позицию +34,9 с.

Отметим, что победа в одиночной смешанной гонке у Австрии, "серебряный" комплект медалей в активе Германии, а "бронза" у Казахстана.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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