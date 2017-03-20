Україна посіла п'яте місце в світі за темпами розвитку ринку електромобілів
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. За міжнародним рейтингом країн Україна посіла 5-е місце за темпами розвитку електромобілів, залишивши позаду таких лідерів як США, Японія або Нідерланди. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив український активіст та бізнесмен Олександр Кравцов, передає УНН.
За словами О.Кравцова, у світі таку перемогу починають називати “українське електромобільне диво”.
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"Аналітики дивуються - у нас ВВП на душу - 4 тисячі доларів, а країна має кількість електромобілів в рази більше, ніж сусідня заможніша Польща. Наше бажання не платити за дорогий бензин забезпечує долю електромобілів на ринку авто в 4% і дозволяє за темпами розвитку інфраструктури на сьогодні обходити більшість розвинених країн. Це прекрасно демонструє, що для суттєвих змін іноді потрібно не так вже і багато зробити. Скасоване з Нового року мито на електромобілі, активна промоція електрокарів силами ентузіастів, ЗМІ і, головне, бізнесу, який повірив в інновацію і тепер на вулицях міст мільйонників не проїхати не зустрівши електротаксі, а знайти порт для зарядки електромобіля на бензиновій заправці або біля ТРЦ вже не є складним квестом", - написав він.
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О.Кравцов також додав, що якщо запропоновані в Міністерстві інфраструктури законодавчі стимули щодо електромобілів вдасться впровадити хоча б на половину, то Україна матиме всі шанси "не тільки на однорічне потрапляння в рейтинг, а й на серйозну транспортну та енергетичну модернізацію, з якої зможуть брати приклад більшість країн у світі".
Нагадаємо, днями у Житомирі на АЗС WOG відкрили дві нові зарядки для електрокарів.