Украина заняла пятое место в мире по темпам развития рынка электромобилей

По словам А.Кравцова, в мире такую ​​победу начинают называть "Украинское электромобильное чудо".

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"Аналитики удивляются - у нас ВВП на душу - 4000 долларов, а страна имеет количество электромобилей в разы больше, чем соседняя более богатая Польша. Наше желание не платить за дорогой бензин обеспечивает судьбу электромобилей на рынке авто в 4% и позволяет по темпам развития инфраструктуры сегодня обходить большинство развитых стран. Это прекрасно демонстрирует, что для существенных изменений иногда нужно не так уж и много сделать. Отмененные с Нового года пошлины на электромобили, активное продвижение электрокаров силами энтузиастов, СМИ и, главное, бизнесу, который поверил в инновацию и теперь на улицах городов миллионников не проехать не встретив электротакси, а найти порт для зарядки электромобиля на бензиновой заправке или возле ТРЦ уже не является сложным квестом", - написал он.

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А.Кравцов также добавил, что если предложенные в Министерстве инфраструктуры законодательные стимулы для электромобилей удастся внедрить хотя бы на половину, то Украина будет иметь все шансы "не только на один год попасть в рейтинг, но и на серьезную транспортную и энергетическую модернизацию, с которой смогут брать пример большинство стран в мире".

Напомним, на днях в Житомире на АЗК WOG открыли две новые зарядки для электрокаров .