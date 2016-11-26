Україна попередила пілотів про повітряні стрільби біля Криму

"У період з 1 по 2 грудня 2016 року, у південній частині України відбудуться науково-дослідницькі навчання Повітряних сил Збройних сил України, під час яких будуть проведені повітряні стрільби", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, "з метою завчасного сповіщення провайдерів авіаційних послуг різних держав, авіакомпаній та екіпажів повітряних суден про небезпеку використання повітряного простору під час зазначених повітряних стрільб у зоні їх проведення, ПС ЗСУ було завчасно підготовлено та оприлюднено авіаційне сповіщення (НОТАМ)".

"Повітряні стрільби проходитимуть виключно у повітряному просторі України, над відкритим морем, та здійснюватимуться суворо до норм міжнародного права", - додали у командуванні ПС ЗСУ.