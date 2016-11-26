Украина предупредила пилотов о воздушных стрельбах возле Крыма

"В период с 1 по 2 декабря 2016 года, в южной части Украины состоятся научно-исследовательские учения Воздушных сил Вооруженных сил Украины, во время которых будут проведены воздушные стрельбы", - говорится в сообщении.

Как отмечается, "с целью заблаговременного оповещения провайдеров авиационных услуг различных государств, авиакомпаний и экипажей воздушных судов об опасности использования воздушного пространства во время указанных воздушных стрельб в зоне их проведения, ВС ВСУ было заранее подготовлено и опубликовано авиационное оповещение (НОТАМ)".

"Воздушные стрельбы будут проходить исключительно в воздушном пространстве Украины, над открытым морем, и осуществляться строго с нормами международного права", - добавили в командовании ВС ВСУ.