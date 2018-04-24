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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 20200 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Україна поки не буде відмовлятися від субсидій - Розенко

Київ • УНН

 • 21739 перегляди

КИЇВ. 24 квітня. УНН. Україна поки не буде відмовлятись від системи субсидіювання. Про це віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко повідомив журналістам, передає УНН.

Україна поки не буде відмовлятися від субсидій - Розенко

"Україна поки не може відмовитись від субсидій, програма системи субсидій довела свою ефективність. Кількість субсидіантів може скоротитись лише в одному випадку – коли рівень життя українців буде доходити до того рівня, що вони зможуть самостійно сплачувати за житлово-комунальні послуги, поки цього немає, субсидії будуть існувати. Тому я категорично проти скасування субсидій", - повідомив Розенко.

Нагадаємо, у Мінсоцполітики повідомили УНН, що монетизація субсидій здійснюватиметься в один етап - з 1 січня 2019 року субсидії населенню надаватимуть готівкою. Водночас передбачається запровадження двох механізмів виплат. На розмір та кількість наданих субсидій сама по собі монетизація не вплине, але загалом у Мінсоцполітики готують зміни до системи субсидіювання в Україні.

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