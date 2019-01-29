Україна подасть заявку на вступ до ЄС у 2024 році

"В 2024 році ми подамо заявку на вступ до Євросоюзу. Не має жодного сумніву, що ми отримаємо і почнемо виконувати план дій щодо вступу України в НАТО", - заявив Голова держави.

За його словами, такі амбітні плани наразі звучать надто оптимістично, однак скептики так само не вірили в те, що Україна отримає безвіз із ЄС в умовах кризи.

При цьому він додав, що кількість власників біометричних паспортів уже перевищила 12 млн українців, тож громадяни країни можуть вільно подорожувати до Євросоюзу.

Нагадаємо, як заявив Порошенко, Україна збирається почати процедуру вступу до Європейського Союзу та підписати План дій щодо членства в НАТО у 2023 році.