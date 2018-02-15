Україна подасть меморандум у рамках Конвенції з морського права щодо РФ 19 лютого

"Перший меморандум пішов, точніше, піде у понеділок. Тримаю в руках наш Меморандум у рамках Конвенції з морського права щодо порушення РФ наших прав в Чорному та Азовському морях і в Керченській протоці. Дякую всій нашій команді, класна робота!" - зазначив П.Клімкін.

Нагадаємо, у вересні 2016 року Україна ініціювала арбітражне провадження проти РФ відповідно до Конвенції ООН з морського права 1982 року з метою захисту своїх прав як прибережної держави в прилеглих до Криму морських зонах в Чорному морі, Азовському морі та Керченській протоці.