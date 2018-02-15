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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 70419 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 86117 просмотра

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Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 88832 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 109466 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Украина подаст меморандум в рамках Конвенции по морскому праву по РФ 19 февраля

Украина подаст меморандум в рамках Конвенции по морскому праву по РФ 19 февраля

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 февраля. УНН. Украина собирается 19 февраля подать меморандум в рамках иска в Международный трибунал ООН по морскому праву о нарушении Россией Конвенции ООН по морскому праву. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.

"Первый меморандум пошел, точнее, пойдет в понедельник. Держу в руках наш Меморандум в рамках Конвенции по морскому праву о нарушении РФ наших прав в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе. Спасибо всей нашей команде, классная работа!" - отметил П.Климкин.

Напомним, в сентябре 2016 года Украина инициировала арбитражное производство против РФ в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года с целью защиты своих прав как прибрежного государства в прилегающих к Крыму морских зонах в Черном море, Азовском море и Керченском проливе.

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