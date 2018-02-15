Украина подаст меморандум в рамках Конвенции по морскому праву по РФ 19 февраля
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. Украина собирается 19 февраля подать меморандум в рамках иска в Международный трибунал ООН по морскому праву о нарушении Россией Конвенции ООН по морскому праву. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.
"Первый меморандум пошел, точнее, пойдет в понедельник. Держу в руках наш Меморандум в рамках Конвенции по морскому праву о нарушении РФ наших прав в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе. Спасибо всей нашей команде, классная работа!" - отметил П.Климкин.
Напомним, в сентябре 2016 года Украина инициировала арбитражное производство против РФ в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года с целью защиты своих прав как прибрежного государства в прилегающих к Крыму морских зонах в Черном море, Азовском море и Керченском проливе.