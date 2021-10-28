Україна почне виробництво ШВЛів за швейцарською технологією

Деталі

Так, міністр нагадав, що в Україні готується до виробництва апарат штучної вентиляції легенів.

Цитата

“Швейцарія надала технологію та фінансову підтримку для цього проекту, а українське ДП „Новатор“ займатиметься виготовленням цих апаратів. Випробування завершені та отримали позитивну оцінку швейцарської сторони”. Це дуже гарна новина, тому незабаром виробництво розгорнеться на повну потужність і медичні заклади будуть отримувати високоякісні апарати ШВЛ, зроблені в Україні за швейцарською технологією“, — сказав він.

Додамо

Як писав УНН, ще в грудні минулого року Кабінет міністрів ухвалив розпорядження розпорядження “Про підписання Меморандуму про взаєморозуміння між Урядом України та Урядом Швейцарії щодо українсько-швейцарського проекту „Створення бюджетного апарату штучної вентиляції легень у відповідь на виклики COVID-19“ — Проект Фаза I”.

Укладення та практична реалізація Меморандуму дозволила створити правові підстави для залучення гранту Уряду Швейцарії у розмірі до 1,5 млн. швейцарських франків для фінансування будівництва в Україні та підготовки до введення в експлуатацію виробничої лінії з виготовлення апаратів штучної вентиляції легень на базі ДП “Новатор” у місті Хмельницькому.