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Украина начнет производство ИВЛ по швейцарской технологии

Киев • УНН

 • 18042 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. В скором времени производство отечественных аппаратов ИВЛ по швейцарской технологии развернется в Украине на полную мощность. Об этом заявил на брифинге в четверг министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент УНН.

Украина начнет производство ИВЛ по швейцарской технологии

Подробности

Министр напомнил, что в Украине готовится к производству аппарат искусственной вентиляции легких.

Цитата

“Швейцария предоставила технологию и финансовую поддержку этому проекту, а украинское ГП „Новатор“ будет заниматься изготовлением этих аппаратов. Испытания завершены и получили положительную оценку швейцарской стороны. Это очень хорошая новость, поэтому вскоре производство развернется на полную мощность и медицинские учреждения будут получать высококачественные аппараты ИВЛ, сделанные в Украине по швейцарской технологии”, — сказал он.

Добавим

Как писал УНН, еще в декабре прошлого года Кабинет министров принял распоряжение распоряжения “О подписании Меморандума о взаимопонимании между Правительством Украины и Правительством Швейцарии относительно украинско-швейцарского проекта „Создание бюджетного аппарата искусственной вентиляции легких в ответ на вызовы COVID-19“ — Проект Фаза I”.

Заключение и практическая реализация Меморандума позволила создать правовые основания для привлечения гранта Правительства Швейцарии в размере до 1,5 млн швейцарских франков для финансирования строительства в Украине и подготовки к вводу в эксплуатацию производственной линии по изготовлению аппаратов искусственной вентиляции легких на базе ГП “Новатор” городе Хмельницкий.

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