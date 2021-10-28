Украина начнет производство ИВЛ по швейцарской технологии

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Министр напомнил, что в Украине готовится к производству аппарат искусственной вентиляции легких.

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“Швейцария предоставила технологию и финансовую поддержку этому проекту, а украинское ГП „Новатор“ будет заниматься изготовлением этих аппаратов. Испытания завершены и получили положительную оценку швейцарской стороны. Это очень хорошая новость, поэтому вскоре производство развернется на полную мощность и медицинские учреждения будут получать высококачественные аппараты ИВЛ, сделанные в Украине по швейцарской технологии”, — сказал он.

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Как писал УНН, еще в декабре прошлого года Кабинет министров принял распоряжение распоряжения “О подписании Меморандума о взаимопонимании между Правительством Украины и Правительством Швейцарии относительно украинско-швейцарского проекта „Создание бюджетного аппарата искусственной вентиляции легких в ответ на вызовы COVID-19“ — Проект Фаза I”.

Заключение и практическая реализация Меморандума позволила создать правовые основания для привлечения гранта Правительства Швейцарии в размере до 1,5 млн швейцарских франков для финансирования строительства в Украине и подготовки к вводу в эксплуатацию производственной линии по изготовлению аппаратов искусственной вентиляции легких на базе ГП “Новатор” городе Хмельницкий.