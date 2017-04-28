Україна планує звернутися до Латвії із запитом щодо повернення украдених за часів В.Януковича активів

"50 млн дол., які Латвія списала із свого бюджету, - це останній транш, який не встигли завезти з Латвії в Київ для викупки облігації державної позики. Вони застрягли в Латвії після революції… Латвійці не дочекалися конкретної ухвали українського суду і списали ці 50 млн дол. до себе в бюджет. В рішенні Краматорського суду згадуються і ці кошти. Таким чином ми маємо тепер можливість в рамках міжнародної конвенції звернутися і до Латвійської держави з проханням повністю, або частково повернути і ці кошти до Державного бюджету", - повідомив Ю.Луценко.

Як повідомляв УНН, кошти екс-президента України Віктора Януковича та його оточення обсягом 1,5 млрд доларів були конфісковані і сьогодні повернуті до Державного бюджету України.