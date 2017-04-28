Україна планує звернутися до Латвії із запитом щодо повернення украдених за часів В.Януковича активів
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Рішення суду щодо конфіскації коштів дозволить звернутися із запитом до Латвії щодо отримання украдених за часів екс-президента Віктор Януковича фінансових активів у розмірі 50 млн дол., які там заморожені. Про це під час брифінгу повідомив Генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає УНН.
"50 млн дол., які Латвія списала із свого бюджету, - це останній транш, який не встигли завезти з Латвії в Київ для викупки облігації державної позики. Вони застрягли в Латвії після революції… Латвійці не дочекалися конкретної ухвали українського суду і списали ці 50 млн дол. до себе в бюджет. В рішенні Краматорського суду згадуються і ці кошти. Таким чином ми маємо тепер можливість в рамках міжнародної конвенції звернутися і до Латвійської держави з проханням повністю, або частково повернути і ці кошти до Державного бюджету", - повідомив Ю.Луценко.
Як повідомляв УНН, кошти екс-президента України Віктора Януковича та його оточення обсягом 1,5 млрд доларів були конфісковані і сьогодні повернуті до Державного бюджету України.