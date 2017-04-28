Украина планирует обратиться в Латвии с запросом о возврате украденных во времена В.Януковича активов

"50 млн долл., которые Латвия списала из своего бюджета, - это последний транш, который не успели завезти из Латвии в Киев для выкупки облигации государственного займа. Они застряли в Латвии после революции ... Латвийцы не дождались конкретного решения украинского суда и списали эти 50 млн долл. к себе в бюджет. В решении Краматорского суда упоминаются и эти средства. Таким образом мы имеем теперь возможность в рамках международной конвенции обратиться и к Латвийскому государству с просьбой полностью или частично вернуть и эти средства в Государственный бюджет", - сообщил Ю.Луценко.

Как сообщал УНН, средства экс-президента Украины Виктора Януковича и его окружения в 1,5 млрд долларов были конфискованы и сегодня возвращены в Государственный бюджет Украины.