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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украина планирует обратиться в Латвии с запросом о возврате украденных во времена В.Януковича активов

Киев • УНН

 • 10260 просмотра

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Решение суда о конфискации средств позволит обратиться с запросом в Латвию на получение украденных во времена экс-президента Виктора Януковича финансовых активов в размере 50 млн долл., которые там заморожены. Об этом во время брифинга сообщил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает УНН.

Украина планирует обратиться в Латвии с запросом о возврате украденных во времена В.Януковича активов

"50 млн долл., которые Латвия списала из своего бюджета, - это последний транш, который не успели завезти из Латвии в Киев для выкупки облигации государственного займа. Они застряли в Латвии после революции ... Латвийцы не дождались конкретного решения украинского суда и списали эти 50 млн долл. к себе в бюджет. В решении Краматорского суда упоминаются и эти средства. Таким образом мы имеем теперь возможность в рамках международной конвенции обратиться и к Латвийскому государству с просьбой полностью или частично вернуть и эти средства в Государственный бюджет", - сообщил Ю.Луценко.

Как сообщал УНН, средства экс-президента Украины Виктора Януковича и его окружения в 1,5 млрд долларов были конфискованы и сегодня возвращены в Государственный бюджет Украины.

Украинские Национальные Новости

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