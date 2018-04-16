Україна планує взяти участь у будівництві LNG-терміналу на хорватському острові
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Україна розгляне можливість приєднання до проекту LNG-терміналу на острові Крк. Про це повідомила віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе під час зустрічі з віце-прем’єр-міністром, міністром економіки, підприємництва і ремесла Республіки Хорватія Мартіною Далич, передає УНН з посиланням на прес-службу віце-прем'єр міністра.
“Україна готова підтримувати масштабні проекти Хорватії для зміцнення енергетичної безпеки Європи. Зокрема, ми готові обговорити можливий формат участі України у проекті LNG-терміналу на острові Крк та розбудови Південного газового коридору”, — заявила Климпуш-Цинцадзе.
Сторони наголосили на важливості українсько-хорватської співпраці в енергетичному секторі.
Як підкреслила Мартіна Далич, LNG-термінал — це не проект для суто хорватського ринку, а внесок Хорватії у європейську енергетичну безпеку. Він має стати точкою входу для країн Східної та Центральної Європи.
“Його успіх безпосередньо залежить від зацікавленості та участі інших країн. Ми сподіваємося, що Україна теж стане учасником цього проекту та отримає вигоди від нього. Однак для цього має бути побудована певна інфраструктура”, — зазначила хорватський віце-прем’єр-міністр.
На зустрічі також йшлося про відновлення роботи Спільної українсько-хорватської комісії з питань економічного співробітництва, а відтак і економічної співпраці, поліпшення ситуації із товарообігом між країнами, збільшення інвестицій.
Нагадаємо, прем’єр міністр України Володимир Гройсман запропонував Туреччині розглянути питання щодо створення українсько-турецько-катарської робочої групи з питань транспортування скрапленого газу через Босфор до України.