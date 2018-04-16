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Украина планирует принять участие в строительстве LNG-терминала на хорватском острове

Украина планирует принять участие в строительстве LNG-терминала на хорватском острове

Киев  •  УНН

 • 8473 просмотра

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Украина рассмотрит возможность присоединения к проекту LNG-терминала на острове Крк. Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе во время встречи с вице-премьер-министром, министром экономики, предпринимательства и ремесла Республики Хорватия Мартиной Далич, передает УНН со ссылкой на пресс -службу вице-премьер-министра.

“Украина готова поддерживать масштабные проекты Хорватии для укрепления энергетической безопасности Европы. В частности, мы готовы обсудить возможный формат участия Украины в проекте LNG-терминала на острове Крк и развития Южного газового коридора”, - заявила Климпуш-Цинцадзе.

Стороны подчеркнули важность украинско-хорватского сотрудничества в энергетическом секторе.

Как подчеркнула Мартина Далич, LNG-терминал — это не проект для сугубо хорватского рынка, а вклад Хорватии в европейскую энергетическую безопасность. Он должен стать точкой входа для стран Восточной и Центральной Европы.

“Его успех напрямую зависит от заинтересованности и участия других стран. Мы надеемся, что Украина тоже станет участником этого проекта и получит выгоды от него. Однако для этого должна быть построена определенная инфраструктура”, - отметила хорватский вице-премьер-министр.

На встрече также шла речь о возобновлении работы Совместной украинской-хорватской комиссии по вопросам экономического сотрудничества, и как следствие экономического сотрудничества, улучшении ситуации с товарооборотом между странами, увеличении инвестиций.

Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман предложил Турции рассмотреть вопрос о создании украинско-турецко-катарской рабочей группы по вопросам транспортировки сжиженного газа через Босфор в Украину.

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