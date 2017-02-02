Україна планує відновити експорт птиці до Ізраїлю навесні
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Україна планує відновити експорт продукції птахівництва до Ізраїлю вже весною. Про це УНН повідомили у прес-службі Мінагрополітики.
Українська продукція птахівництва може повернутися на ізраїльський ринок до кінця весни. Для цього наразі ведуться активні переговори між Держпродспоживслужбою України та Ізраїльською ветеринарною службою.
“Для України відновлення експорту продукції птахівництва до Ізраїлю є принциповим питанням. Є технічні формальності, ведеться активна робота між нашими країнами. Сподіваюсь, дане питання матиме успішний результат”, — прокоментував Міністр аграрної політики та продовольства Тарас Кутовий.
За словами голови Держпродспоживслужби Володимира Лапи, в Ізраїлі відбулись певні зміни в регулюванні, що спричинило зменшення попиту на українську продукцію за рахунок внутрішнього виробництва.
“На сьогодні ми перебуваємо у постійному діалозі із представниками ізраїльської ветеринарної служби. Найближчим часом планується візит наших ізраїльських колег до України для узгодження усіх питань”, — зазначив голова Держпродспоживслужби В.Лапа.
Нагадаємо, у січні було відновлено експорт української птиці до ЄС.
Також нагадаємо, що Україна та Ізраїль завершили черговий раунд переговорів щодо ЗВТ. У рамках цього раунду сторони опрацювали основні питання положень проекту: інституційні, загальні та прикінцеві положення, митні процедури, правила походження, торгівлю товарами, врегулювання спорів тощо.