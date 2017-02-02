Украина планирует возобновить экспорт птицы в Израиль весной
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. Украина планирует возобновить экспорт продукции птицеводства в Израиль уже весной. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Минагрополитики.
Украинская продукция птицеводства может вернуться на израильский рынок до конца весны. Для этого сейчас ведутся переговоры между Госпродпотребслужбою Украины и Израильской ветеринарной службой.
"Для Украины возобновление экспорта продукции птицеводства в Израиль является принципиальным вопросом. Есть технические формальности, ведется активная работа между нашими странами. Надеюсь, данный вопрос будет иметь успешный результат ", - прокомментировал Министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовый.
По словам председателя Госпродпотребслужбы Владимира Лапы, в Израиле произошли определенные изменения в регулировании, что привело к уменьшению спроса на украинскую продукцию за счет внутреннего производства.
"На сегодняшний день мы находимся в постоянном диалоге с представителями израильской ветеринарной службы. В ближайшее время планируется визит наших израильских коллег в Украину для согласования всех вопросов ", - отметил председатель Госпродпотребслужбы В.Лапа.
Напомним, в январе было восстановлено экспорт украинской птицы в ЕС.
Также напомним, что Украина и Израиль завершили очередной раунд переговоров по ЗСТ. В рамках этого раунда стороны проработали основные вопросы положений проекта: институциональные, общие и заключительные положения, таможенные процедуры, правила происхождения, торговлю товарами, урегулирования споров и тому подобное.