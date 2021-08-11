Україна планує припинити вивозити ядерні відходи у РФ. Економія становитиме до 200 млн доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. Кабінет міністрів України затвердив Державну економічну програму поводження з відпрацьованим ядерним паливом вітчизняних атомних електростанцій на період до 2025 року, передає кореспондент УНН.
Деталі
Введення в експлуатацію Центрального сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП) надасть змогу економити 200 млн доларів на рік.
В пояснювальній записці повідомляється, що з 2001 року відпрацьоване ядерне паливо реакторів типу ВВЕР-1000 Запорізької атомної електростанції зберігається у пристанційному сховищі “сухого” типу.
Водночас до 2021 року відпрацьоване ядерне паливо Рівненської, Хмельницької та Южно-Української атомних електростанцій вивозилося для технологічного зберігання та переробки до спеціалізованих підприємств РФ.
“Із введенням в експлуатацію централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива вітчизняних атомних електростанцій Україна відмовляється від зазначених послуг російських підприємств та планує зберігати відпрацьоване ядерне паливо у власному сховищі...”, — йдеться в додатку документа.
За розрахунковими даними ДП “НАЕК” “Енергоатом”, експлуатація сховища відпрацьованого ядерного палива “сухого” типу Запорізької атомної електростанції дає змогу заощаджувати близько 100 млн дол щороку за рахунок виключення витрат за послуги російських підприємств із зберігання та переробки відпрацьованого ядерного палива шести енергоблоків зазначеної станції.
Введення в експлуатацію централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива вітчизняних атомних електростанцій дасть змогу збільшити заощадження майже на 200 млн дол на рік.
Фінансування заходів Програми здійснюватиметься за рахунок власних та кредитних (позикових) коштів, залучених ДП НАЕК “Енергоатом” під державні гарантії.
Орієнтовний обсяг фінансування Програми становить 8 903 млн грн, з них власні кошти ДП НАЕК “Енергоатом” — 7519,4 млн грн, кредитні ( позикові) кошти — 1383, 6 млн грн.
Доповнення
У Херсонській області відкрили повітряну лінію електропередач 750 кіловольтів Запорізька АЕС — підстанція “Каховська”, яка є важливою складовою для розвитку атомної енергетики в Україні.