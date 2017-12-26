Україна планує подати меморандум про порушення РФ морської конвенції у лютому - МЗС
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. Україна планує подати меморандум про порушення Росією Конвенції ООН з морського права у лютому 2018 року. Про це сказала в ефірі “5 каналу” заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль, передає УНН.
“Ми завершуємо вже роботу над нашим меморандумом щодо морської конвенції. І він буде представлений на розгляд арбітражу вже у лютому наступного року”, — сказала вона.
За словами Зеркаль, після того як Україна подасть меморандум, у Росії буде 3 місяці для подачі заперечень по юрисдикції.
“Тобто, до травня вони подають свої заперечення і в нас відкривається знову відлік часу подати свої заперечення на їх заперечення...”, — сказала заступник міністра.
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Вона додала, що перший проміжний результат може бути у 2019 році.
“Після цього ми будемо рухатись далі по суті. Тобто, це може бути 2021 рік по морській (конвенції — ред.)”, — уточнила заступник міністра.
Нагадаємо, у грудні 2016 року Президент України Петро Порошенко наголосив на тому, що Україна готова довести в арбітражі порушення Росією Конвенції ООН з морського права.