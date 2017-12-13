Україна планує наростити експорт до Швейцарії

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КИЇВ. 13 грудня. УНН. Україна та Швеція обговорили можливості збільшення обсягів Українського експорту. Про це повідомили у Мінекономрозвитку, передає УНН.

Торговий представник України Наталія Микольська на XI Конференції міністрів СОТ зустрілася з керівником Федерального департаменту економіки, освіти і досліджень Швейцарії. Сторони обговорили збільшення українського експорту, бо Швейцарія є “ринком у фокусі” для України", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Україна та Велика Британія обговорили можливості розвитку міжнародної торгівлі між країнами після завершення виходу Британії з ЄС.

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