Україна планує наростити експорт до Швейцарії

Торговий представник України Наталія Микольська на XI Конференції міністрів СОТ зустрілася з керівником Федерального департаменту економіки, освіти і досліджень Швейцарії. Сторони обговорили збільшення українського експорту, бо Швейцарія є “ринком у фокусі” для України", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Україна та Велика Британія обговорили можливості розвитку міжнародної торгівлі між країнами після завершення виходу Британії з ЄС.