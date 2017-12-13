Украина планирует нарастить экспорт в Швейцарию

Торговый представитель Украины Наталья Никольская на XI Конференции министров ВТО встретилась с руководителем Федерального департамента экономики, образования и исследований Швейцарии. Стороны обсудили увеличение украинского экспорта, так Швейцария является "рынком в фокусе" для Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, Украина и Великобритания обсудили возможности развития международной торговли между странами после завершения выхода Британии из ЕС.