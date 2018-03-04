Україна після протесту Великої Британії залишилась без медалі ЧС з легкої атлетики
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. У Бірмінгемі завершився чемпіонат світу з легкої атлетики у приміщенні. В заключний день турніру українська збірна змагалася в естафет з бігу – 4х400 метрів, повідомляє УНН з посиланням на ФЛАУ.
Жіноча естафетна команда 4×400 метрів у складі Тетяни Мельник, Катерини Климюк, Анни Рижикової і Анастасії Бризгіної зупинилися у кроці від “бронзи” чемпіонату світу у приміщенні.
Українки фінішували п’ятими, проте через дискваліфікацію ямайської команди, яка перетнула фінішну лінію другою, піднялися на четверте місце — 3:31,32 хв. Британки піднялися на третю сходинку, але їхній біг був також не безгрішним. На передачі з першого на другий етап Ханна Вільямс наступила на п’ятку Катерині Климюк і “зняла” з неї шиповку. Тренерський штаб збірної України відразу після фінішу естафет подав протест, який задовольнили.
На якийсь час саме українки були третіми, але британці з таким рішенням не погодилися і подали протест на український протест. Цього разу рішення було вже на користь господарів змагань. Українки четверті, а у команди Великої Британії бронзові медалі.
Примітно, що перемогли з рекордом турніру планетарної першості американки (3:23,85 хв). Польки з національним рекордом у приміщенні виграли срібні медалі (3:26,09 хв).
Варто відзначити, що Марина Бех з результатом 6,37 метрів стала десятою зі стрибків у довжину. Чемпіонкою світу у приміщенні з найкращим результатом сезону у світі стала сербка Івана Шпановіч (6,96 м).
Додамо також, медальний залік команд виграла США — 6 “золотих”, 10 “срібних” і 2 бронзові медалі. Ефіопія опинилася на другому рядку — (4, 1, 0). Польща стала третьою (2, 2, 1).