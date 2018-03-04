Україна після протесту Великої Британії залишилась без медалі ЧС з легкої атлетики

КИЇВ. 4 березня. УНН. У Бірмінгемі завершився чемпіонат світу з легкої атлетики у приміщенні. В заключний день турніру українська збірна змагалася в естафет з бігу – 4х400 метрів, повідомляє УНН з посиланням на ФЛАУ.