Украина после протеста Великобритании осталась без медали ЧМ по легкой атлетике
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. В Бирмингеме завершился чемпионат мира по легкой атлетике в помещении. В заключительный день турнира украинская сборная соревновалась в эстафет в беге - 4х400 метров, сообщает УНН со ссылкой на ФЛАУ.
Женская эстафетная команда 4×400 метров в составе Татьяны Мельник, Екатерины Климюк, Анны Рыжиков и Анастасии Брызгиной остановились в шаге от “бронзы” чемпионата мира в помещении.
Украинские финишировали пятыми, однако из-за дисквалификации ямайской команды, которая пересекла финишную линию второй, поднялись на четвертое место — 3:31,32 мин. Британки поднялись на третью строчку, но их бег был тоже не безгрешен. На передаче с первого на второй этап Ханна Уильямс наступила на пятку Екатерине Климюк и “сняла” с нее шиповку. Тренерский штаб сборной Украины сразу после финиша эстафеты подал протест, который удовлетворили.
На время именно украинки были третьими, но британцы с таким решением не согласились и подали протест на украинский протест. На этот раз решение было уже в пользу хозяев соревнований. Украинки четвертые, а у команды Великобритании бронзовые медали.
Примечательно, что победили с рекордом турнира планетарного первенства американки (3:23,85 мин). Польки с национальным рекордом в помещении выиграли серебряные медали (3:26,09 мин).
Стоит отметить, что Марина Бех с результатом 6,37 метров стала десятой по прыжкам в длину. Чемпионкой мира в помещении с лучшим результатом сезона в мире стала сербка Ивана Шпанович (6,96 м).
Добавим также, медальный зачет команд выиграла США — 6 “золотых”, 10 “серебряных” и 2 бронзовые медали. Эфиопия оказалась на второй строчке — (4, 1, 0). Польша стала третьей (2, 2, 1).