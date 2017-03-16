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Україна підтримує зміцнення місії ОБСЄ для спостереження за виконанням мінських угод — МЗС

Україна підтримує зміцнення місії ОБСЄ для спостереження за виконанням мінських угод — МЗС

Київ • УНН

 • 10509 перегляди

КИЇВ. 16 березня. УНН. Україна підтримує подальше зміцнення Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ для забезпечення ефективного спостереження за виконанням мінських угод. Про це повідомляє прес-служба МЗС України, передає УНН.

Як зазначається, у зв’язку з продовженням ОБСЄ мандату спостережної місії на рік делегацією України було виголошено інтерпретуючу заяву, у якій відзначається важлива роль ОБСЄ та СММ у сприянні мирному врегулюванню ситуації на Донбасі на основі поваги до незалежності, суверенітету, політичної єдності та територіальної цілісності України.

“Україна підтримує подальше зміцнення СММ людськими ресурсами і технічними засобами з метою забезпечення ефективного спостереження за виконанням Мінських угод, насамперед щодо всеосяжного припинення вогню, відведення важких озброєнь та моніторингу ділянки українсько-російського державного кордону, що тимчасово не контролюється урядом України”, — йдеться у повідомленні.

Також у МЗС зазначили, що розглядають прийняте рішення як підтвердження готовності держав-учасниць ОБСЄ і надалі підтримувати Україну у протидії агресії Російської Федерації.

Нагадаємо, у Міністерстві закордонних справ вкотре закликали Росію забезпечити свободу пересування спостерігачів місії ОБСЄ в окремих районах Донбасу і в Криму.

Як повідомляв УНН, ОБСЄ продовжила на рік мандат спостережної місії в Україні.

Українські Національні Новини

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