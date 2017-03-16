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Украина поддерживает укрепление миссии ОБСЕ для наблюдения за выполнением минских соглашений - МИД

Украина поддерживает укрепление миссии ОБСЕ для наблюдения за выполнением минских соглашений - МИД

Киев • УНН

 • 10507 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. Украина поддерживает дальнейшее укрепление Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ для обеспечения эффективного наблюдения за выполнением минских соглашений. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины, передает УНН.

Как отмечается, в связи с продолжением ОБСЕ мандата наблюдательной миссии в год делегацией Украины было произнесено интерпретирующее заявление, в котором отмечается важная роль ОБСЕ и СММ в содействии мирному урегулированию ситуации на Донбассе на основе уважения независимости, суверенитета, политического единства и территориальной целостности Украины.

"Украина поддерживает дальнейшее укрепление СММ человеческими ресурсами и техническими средствами с целью обеспечения эффективного наблюдения за выполнением Минских соглашений, прежде всего по всеобъемлющему прекращению огня, отводу тяжелых вооружений и мониторинга участка российско-украинской государственной границы, которая временно не контролируется правительством Украины", - говорится в сообщении.

Также в МИД отметили, что рассматривают принятое решение как подтверждение готовности государств-участников ОБСЕ и в дальнейшем поддерживать Украину в противодействии агрессии Российской Федерации.

Напомним, в Министерстве иностранных дел в очередной раз призвали Россию обеспечить свободу передвижения наблюдателей миссии ОБСЕ в отдельных районах Донбасса и в Крыму.

Как сообщал УНН, ОБСЕ продлил на год мандат наблюдательной миссии в Украине.

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