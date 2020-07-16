Україна підписала безвіз зі ще однією країною

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КИЇВ. 16 липня. УНН. Україна та Гренада у четвер, 16 липня, уклали угоду про скасування візових вимог. Про це інформує пресслужба Міністерства закордонних справ України, передає УНН.

“16 липня 2020 року міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та посол Гренади в Російській Федерації Олег Фірер підписали угоду між Кабінетом міністрів України та урядом Гренади про скасування візових вимог. Положеннями Угоди передбачається запровадження безвізових поїздок громадян України і Гренади строком на 90 днів протягом 180 днів для перебування з метою туризму або здійснення іншої неоплачуваної діяльності”, — інформує МЗС.

Зазначається, що угода набере чинності після завершення сторонами необхідних внутрішньодержавних процедур.

Під час зустрічі сторони також обговорили перспективи двосторонньої співпраці між Україною та Гренадою, зокрема в межах міжнародних організацій.

Як повідомляв УНН, Кабінет міністрів України ще у лютому поточного року повідомив про план щодо підписання двосторонньої угоди з Гренадою про запровадження безвізового режиму.

Українські Національні Новини

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