Украина подписала безвиз с еще одной страной

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02:32 • 103145 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

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4 марта, 13:25 • 116877 просмотра

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КИЕВ. 16 июля. УНН. Украина и Гренада в четверг, 16 июля, заключили соглашение об отмене визовых требований. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины, передает УНН.

"16 июля 2020 года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и посол Гренады в Российской Федерации Олег Фирер подписали соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством Гренады об отмене визовых требований. Положениями Соглашения предусматривается введение безвизовых поездок граждан Украины и Гренады сроком на 90 дней в течение 180 дней для пребывания с целью туризма или осуществления другой неоплачиваемый деятельности", - информирует МИД.

Отмечается, что соглашение вступит в силу после завершения сторонами необходимых внутригосударственных процедур.

Во время встречи стороны также обсудили перспективы двустороннего сотрудничества между Украиной и Гренадой, в частности в рамках международных организаций.

Как сообщал УНН, Кабинет министров Украины еще в феврале текущего года сообщил о плане по подписанию двустороннего соглашения с Гренадой о введении безвизового режима.

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