Україна передала ЄС список відповідальних за порушення прав людини в Криму: очікують санкції цього року

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“Відповіді на питання щодо санкції за порушення прав людини в Криму — ствердні, санкції — реальні”, — заявив Кулеба, відповідаючи на запитання про те, чи можна очікувати застосування глобального механізму санкцій ЄС за порушення прав людини на півострові поточного року.

“Ми передали список людей, яких ми вважаємо винними у порушенні прав людини в тимчасово окупованому Криму. Безумовно, ми докладатимемо всіх зусиль для того, щоб ці санкції були застосовані вже цього року, оскільки порушення прав людини в окупованому Криму є системними та кричущими”, — додав міністр.

Деталі

Президент України Володимир Зеленський напередодні заявив, що запропонував Європейському Союзу запровадити нові санкції за порушення прав людини в окупованому Криму.

Раніше у ЄС узгодили глобальний список санкцій за механізмом акту Магнітського.