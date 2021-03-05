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Україна передала ЄС список відповідальних за порушення прав людини в Криму: очікують санкції цього року

Україна передала ЄС список відповідальних за порушення прав людини в Криму: очікують санкції цього року

Київ • УНН

 • 13372 перегляди

КИЇВ. 5 березня. УНН. Україна передала ЄС список осіб, відповідальних за порушення прав людини у тимчасово окупованому Криму, і вважає цілком можливим запровадження проти цих осіб нового глобального механізму санкцій протягом поточного року. Про це на брифінгу за підсумками року на посаді повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, відповідаючи на питання кореспондента УНН.

Цитата:

“Відповіді на питання щодо санкції за порушення прав людини в Криму — ствердні, санкції — реальні”, — заявив Кулеба, відповідаючи на запитання про те, чи можна очікувати застосування глобального механізму санкцій ЄС за порушення прав людини на півострові поточного року.

“Ми передали список людей, яких ми вважаємо винними у порушенні прав людини в тимчасово окупованому Криму. Безумовно, ми докладатимемо всіх зусиль для того, щоб ці санкції були застосовані вже цього року, оскільки порушення прав людини в окупованому Криму є системними та кричущими”, — додав міністр.

Деталі

Президент України Володимир Зеленський напередодні заявив, що запропонував Європейському Союзу запровадити нові санкції за порушення прав людини в окупованому Криму.

Раніше у ЄС узгодили глобальний список санкцій за механізмом акту Магнітського.

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