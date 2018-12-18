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Україна передала Румунії злочинця, який перебував у міжнародному розшуку

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 грудня. УНН. Прокуратура Чернівецької області, за запитом компетентних органів Румунії, забезпечила виконання вимог Кримінального процесуального кодексу України про екстрадицію 36-річного громадянина Республіки Молдова. Про це повідомили у прес-службі прокуратури Чернівецької області, передає УНН.

Україна передала Румунії злочинця, який перебував у міжнародному розшуку

“Вказаний громадянин розшукувався правоохоронними органами Румунії з метою виконання покарання за вироком суду м. Ясси від 11.05.2015, яким його засуджено до 8 місяців позбавлення волі за вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 285 КК Румунії (втеча з законного стану тримання під вартою або тримання під вартою)”, — йдеться у повідомленні.

Зазначають, що у листопаді цього року, працівники прикордонної служби “Мамалига” Чернівецького прикордонного загону затримали зловмисника під час спроби перетину державного кордону України.

14.12.2018, на виконання рішення Міністерства юстиції України, затриманого відправлено з ДУ “Чернівецький слідчий ізолятор” до міжнародного пункту пропуску “Порубне” та здійснено фактичну його передачу представникам правоохоронних органів Румунії.

Як повідомляв УНН раніше, Голова Державного бюро розслідувань Роман Труба з’ясовує підстави передачі 150 кримінальних проваджень з органів прокуратури, які були розпочаті ще до початку роботи ДБР. 

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