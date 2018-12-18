Украина передала Румынии преступника, который находился в международном розыске
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. Прокуратура Черновицкой области, по запросу компетентных органов Румынии, обеспечила выполнение требований Уголовно-процессуального кодекса Украины об экстрадиции 36-летнего гражданина Республики Молдова. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Черновицкой области, передает УНН.
"Указанный гражданин разыскивался правоохранительными органами Румынии с целью исполнения наказания по приговору суда города Яссы от 11.05.2015, которым он осужден к 8 месяцам лишения свободы за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК Румынии (побег из законного состояния содержания под стражей или содержания под стражей)", - говорится в сообщении.
Отмечают, что в ноябре этого года, работники пограничной службы "Мамалыга" Черновицкого пограничного отряда задержали злоумышленника при попытке пересечения государственной границы Украины.
14.12.2018, во исполнение решения Министерства юстиции Украины, задержанного отправлено с ГУ "Черновицкий следственный изолятор" к международному пункту пропуска "Порубное" и осуществлено фактическую его передачу представителям правоохранительных органов Румынии.
Как сообщал УНН ранее, Председатель Государственного бюро расследований Роман Труба выясняет основания передачи 150 уголовных производств из органов прокуратуры, которые были начаты еще до начала работы ГБР.