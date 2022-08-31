Україна отримає від ЮНІСЕФ понад 1,5 млн доз різних вакцин
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) надає Україні 30 автомобілів для транспортування вакцин та понад 1,5 мільйона доз різних вакцин. Про це повідомляє МОЗ, передає УНН.
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«Україна починає отримувати вакцини, закуплені ЮНІСЕФ за кошти донорів – Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) та уряду Японії. Це вакцини від поліомієліту, дифтерії, правця, кору-краснухи-паротиту та сказу. Загалом, Україна отримає більше 1,5 мільйона доз, як гуманітарну допомогу», - зазначається в повідомленні.
Деталі
Виконавча директорка ЮНІСЕФ Кетрін Рассел наголосила, що під час війни ризик поширення інфекційних хвороб значно зростає. «Тому так важливо вчасно вакцинувати дітей та дорослих», – сказала Рассел.
При цьому ЮНІСЕФ передає Україні 30 автомобілів для транспортування вакцин до всіх регіонів країни. Першу партію із 10 автомобілів під час свого офіційного візиту і передала виконавча директорка ЮНІСЕФ Кетрін Рассел.
Повідомляється, що надані автомобілі оснащені спеціальним холодильним обладнанням з об’ємом для транспортування вакцин 4 куб. м за температурного режиму +2…+8°С, що дозволить доставляти необхідний запас вакцин до будь-якого закладу охорону здоров'я в межах області.
«Надані автомобілі-рефрижератори – це наш черговий етап до удосконалення “холодового ланцюга”, що дозволить не лише швидко розвозити вакцини у регіони, які їх потребують, а й з урахуванням залучення до цього процесу Центрів контролю і профілактики хвороб МОЗ України більш ефективно використовувати засоби імунопрофілактики. Перший пілот розвезення вакцин Центрам контролю і профілактики хвороб вже найближчим часом буде розпочато у Львівській області», – зазначив голова МОЗ Віктор Ляшко.
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ЮНІСЕФ надає Україні 30 автомобілів для транспортування вакцин та понад 1,5 мільйона доз різних вакцин
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Доповнення
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