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Украина получит от ЮНИСЕФ более 1,5 млн доз разных вакцин

Киев • УНН

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КИЕВ. 31 августа. УНН. Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) предоставляет Украине 30 автомобилей для транспортировки вакцин и более 1,5 миллиона доз разных вакцин. Об этом сообщает Минздрав, передает УНН.

Украина получит от ЮНИСЕФ более 1,5 млн доз разных вакцин

Цитата

«Украина начинает получать вакцины, закупленные ЮНИСЕФ за счет доноров – Агентства США по международному развитию (USAID) и правительства Японии. Это вакцины от полиомиелита, дифтерии, столбняка, кора-краснухи-паротита и бешенства. В целом Украина получит более 1,5 миллиона доз, как гуманитарную помощь», - отмечается в сообщении.

Детали

Исполнительный директор ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел подчеркнула, что во время войны риск распространения инфекционных болезней значительно возрастает. «Поэтому так важно вовремя вакцинировать детей и взрослых», – сказала Рассел.

При этом ЮНИСЕФ передает Украине 30 автомобилей для транспортировки вакцин во все регионы страны. Первую партию из 10 автомобилей во время своего официального визита и передала исполнительный директор ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел.

Сообщается, что предоставленные автомобили оснащены специальным холодильным оборудованием с объемом для транспортировки вакцин 4 куб. м при температурном режиме +2…+8°С, что позволит доставлять необходимый запас вакцин в любое заведение здравоохранения в пределах области.

«Предоставленные автомобили-рефрижераторы – это наш очередной этап к усовершенствованию “холодовой цепи”, что позволит не только быстро развозить вакцины в регионы, в них нуждающиеся, но и с учетом привлечения к этому процессу Центров контроля и профилактики болезней Минздрава Украины более эффективно использовать средства иммунопрофилактики. Первый пилот развоза вакцин Центрам контроля и профилактики болезней уже в ближайшее время будет начат во Львовской области», – отметил глава Минздрава Виктор Ляшко.

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ЮНИСЕФ предоставляет Украине 30 автомобилей для транспортировки вакцин и более 1,5 миллиона доз различных вакцин

Больше https://t.co/2BFXHARm8v pic.twitter.com/cIDky3ev1B

— Кабмин Украины (@Kabmin_UA) August 31, 2022

Дополнение

В Украину доставили 100 тыс. доз вакцины против COVID-19 от "дочки" Johnson & Johnson.

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