Украина получит от ЮНИСЕФ более 1,5 млн доз разных вакцин

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«Украина начинает получать вакцины, закупленные ЮНИСЕФ за счет доноров – Агентства США по международному развитию (USAID) и правительства Японии. Это вакцины от полиомиелита, дифтерии, столбняка, кора-краснухи-паротита и бешенства. В целом Украина получит более 1,5 миллиона доз, как гуманитарную помощь», - отмечается в сообщении.

Детали

Исполнительный директор ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел подчеркнула, что во время войны риск распространения инфекционных болезней значительно возрастает. «Поэтому так важно вовремя вакцинировать детей и взрослых», – сказала Рассел.

При этом ЮНИСЕФ передает Украине 30 автомобилей для транспортировки вакцин во все регионы страны. Первую партию из 10 автомобилей во время своего официального визита и передала исполнительный директор ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел.

Сообщается, что предоставленные автомобили оснащены специальным холодильным оборудованием с объемом для транспортировки вакцин 4 куб. м при температурном режиме +2…+8°С, что позволит доставлять необходимый запас вакцин в любое заведение здравоохранения в пределах области.

«Предоставленные автомобили-рефрижераторы – это наш очередной этап к усовершенствованию “холодовой цепи”, что позволит не только быстро развозить вакцины в регионы, в них нуждающиеся, но и с учетом привлечения к этому процессу Центров контроля и профилактики болезней Минздрава Украины более эффективно использовать средства иммунопрофилактики. Первый пилот развоза вакцин Центрам контроля и профилактики болезней уже в ближайшее время будет начат во Львовской области», – отметил глава Минздрава Виктор Ляшко.

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ЮНИСЕФ предоставляет Украине 30 автомобилей для транспортировки вакцин и более 1,5 миллиона доз различных вакцин



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Дополнение

В Украину доставили 100 тыс. доз вакцины против COVID-19 от "дочки" Johnson & Johnson.