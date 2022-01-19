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Шахед-136

Україна отримає від Китаю нову партію вакцин від COVID-19, як гуманітарну допомогу

Україна отримає від Китаю нову партію вакцин від COVID-19, як гуманітарну допомогу

Київ • УНН

 • 23312 перегляди

КИЇВ. 19 січня. УНН. Кабінет міністрів України уповноважив міністра охорони здоров’я України Віктора Ляшка підписати Листа-зобов’язання уряду України щодо отримання гуманітарної допомоги у вигляді вакцини від COVID-19 від уряду Китайської Народної Республіки, передає УНН.

Деталі

Відповідне рішення було ухвалено сьогодні, 19 січня, на засіданні уряду.

Так, уряд уповноважив Ляшка підписати Листа-зобов’язання уряду України щодо отримання гуманітарної допомоги у вигляді вакцини від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, від уряду Китайської Народної Республіки.

Повідомляється, що уряд Китаю надав пропозицію передати 200 тис. доз вакцини виробництва китайської компанії Sinovac Biotech як гуманітарну допомогу.

Доповнення

Повний курс вакцинації від коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні з кінця лютого отримали понад 14,3 мільйона людей, бустерну дозу вакцини - близько 131 тисячі осіб. При цьому загалом зробили понад 29,5 мільйона щеплень, за останню добу з яких - 85 тисяч.

В Україні триває 5-й етап кампанії з вакцинації проти COVID-19, на якому щепитися можуть усі охочі українці віком від 18 років. Діти від 12 років можуть щеплюватися від COVID-19 з середини жовтня 2021 року.

13 грудня в Україні була введена додаткова доза вакцини для людей з важкими супутніми хворобами. Щеплювати нею почали 16 грудня.

22 грудня в Україні запровадили ревакцинацію - бустерну дозу вакцини проти COVID-19 для медичних працівників та працівників будинків інтернатного типу. Щеплювати нею почали 24 грудня.

На усіх щеплених поширили бустерну вакцинацію з 6 січня.

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