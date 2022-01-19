Украина получит от Китая новую партию вакцин от COVID-19, как гуманитарную помощь
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. Кабинет министров Украины уполномочил министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко подписать Письмо-обязательство правительства Украины относительно получения гуманитарной помощи в виде вакцины от COVID-19 от правительства Китайской Народной Республики, передает УНН.
Детали
Соответствующее решение было принято сегодня, 19 января, на заседании правительства.
Так, правительство уполномочило Ляшко подписать Письмо-обязательство правительства Украины относительно получения гуманитарной помощи в виде вакцины от острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, от правительства Китайской Народной Республики.
Сообщается, что правительство Китая предоставило предложение передать 200 тыс. доз вакцины производства китайской компании Sinovac Biotech в качестве гуманитарной помощи.
Дополнение
Полный курс вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине с конца февраля получили более 14,3 миллиона человек, бустерную дозу вакцины - около 131 тысячи человек. При этом в целом сделали более 29,5 миллиона прививок, за последние сутки из которых - 85 тысяч.
В Украине продолжается 5-й этап кампании по вакцинации против COVID-19, на котором привиться могут все желающие украинцы в возрасте от 18 лет. Дети от 12 лет могут прививаться от COVID-19 С середины октября 2021 года.
13 декабря в Украине была введена дополнительная доза вакцины для людей с тяжелыми сопутствующими болезнями. Прививать ею начали 16 декабря.
22 декабря в Украине ввели ревакцинацию - бустерную дозу вакцины против COVID-19 для медицинских работников и работников домов интернатного типа. Прививать ею начали 24 декабря.
На всех привитых распространили бустерную вакцинацию с 6 января.