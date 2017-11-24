Україна домовилася про три транші допомоги від ЄС протягом наступних двох років

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КИЇВ. 24 листопада. УНН. Єврокомісія наступного тижня оприлюднить комюніке щодо макрофінансової допомоги для України на 2018-2019 роки, якою передбачено три транші, співмірні з попередніми розмірами допомоги. Про це сказав Президент України Петро Порошенко на прес-конференції у Брюсселі після саміту Східного партнерства, передає УНН.

"Ми домовились про те, що наступного тижня Єврокомісія випустить комюніке про дуже амбітний проект макрофінансової допомоги на 2018-2019 роки – три транші, такий самий обсяг, причому починаємо працювати прямо з січня 2018 року", - сказав Президент.

Він додав, що в України на сьогодні є мотивація продовжувати реформи.

"Саме в цьому сенс макрофінансової допомоги. У нас є домовленість не розголошувати цифри. Ми домовилися, що обсяги будуть приблизно ті самі, як і третій транш. Ми чекаємо зараз", - сказав він.

Нагадаємо, у декларації Східного партнерства вказано, що фінансова допомога ЄС партнерам буде залежати від реформ.

Українські Національні Новини

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