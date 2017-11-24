Украина договорилась о трех траншах помощи от ЕС в течение следующих двух лет
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Еврокомиссия на следующей неделе обнародует коммюнике по макрофинансовой помощи для Украины на 2018-2019 годы, которой предусмотрено три транша, соизмеримые с предыдущими размерами помощи. Об этом сказал Президент Украины Петр Порошенко на пресс-конференции в Брюсселе после саммита Восточного партнерства, передает УНН.
"Мы договорились о том, что на следующей неделе Еврокомиссия выпустит коммюнике об очень амбициозном проекте макрофинансовой помощи на 2018-2019 годы - три транша, такой же объем, причем начинаем работать прямо с января 2018 года", - сказал Президент.
Он добавил, что в Украине на сегодня есть мотивация продолжать реформы.
"Именно в этом смысл макрофинансовой помощи. У нас есть договоренность не разглашать цифры. Мы договорились, что объемы будут примерно те же, как и третий транш. Мы ждем сейчас", - сказал он.
Напомним, в декларации Восточного партнерства указано, что финансовая помощь ЕС партнерам будет зависеть от реформ.