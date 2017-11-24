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Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 6248 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 7563 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 84960 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 77483 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 90441 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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11 марта, 06:00 • 120804 просмотра

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Украина договорилась о трех траншах помощи от ЕС в течение следующих двух лет

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КИЕВ. 24 ноября. УНН. Еврокомиссия на следующей неделе обнародует коммюнике по макрофинансовой помощи для Украины на 2018-2019 годы, которой предусмотрено три транша, соизмеримые с предыдущими размерами помощи. Об этом сказал Президент Украины Петр Порошенко на пресс-конференции в Брюсселе после саммита Восточного партнерства, передает УНН.

"Мы договорились о том, что на следующей неделе Еврокомиссия выпустит коммюнике об очень амбициозном проекте макрофинансовой помощи на 2018-2019 годы - три транша, такой же объем, причем начинаем работать прямо с января 2018 года", - сказал Президент.

Он добавил, что в Украине на сегодня есть мотивация продолжать реформы.

"Именно в этом смысл макрофинансовой помощи. У нас есть договоренность не разглашать цифры. Мы договорились, что объемы будут примерно те же, как и третий транш. Мы ждем сейчас", - сказал он.

Напомним, в декларации Восточного партнерства указано, что финансовая помощь ЕС партнерам будет зависеть от реформ.

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