Украина договорилась о трех траншах помощи от ЕС в течение следующих двух лет

"Мы договорились о том, что на следующей неделе Еврокомиссия выпустит коммюнике об очень амбициозном проекте макрофинансовой помощи на 2018-2019 годы - три транша, такой же объем, причем начинаем работать прямо с января 2018 года", - сказал Президент.

Он добавил, что в Украине на сегодня есть мотивация продолжать реформы.

"Именно в этом смысл макрофинансовой помощи. У нас есть договоренность не разглашать цифры. Мы договорились, что объемы будут примерно те же, как и третий транш. Мы ждем сейчас", - сказал он.

Напомним, в декларации Восточного партнерства указано, что финансовая помощь ЕС партнерам будет зависеть от реформ.