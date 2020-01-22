Україна отримала від РФ 4,3 млн євро компенсації через "брудну" нафту

"Впродовж всього періоду витіснення неякісної російської нафти з української ділянки нафтопроводу "Дружба" ПАТ "Транснефть" резервувало виробничі потужності Укртранснафти та сплатило товариству за надання цієї послуги з травня 2019 року по січень 2020 року 4 336,2 тис. євро компенсації", - додали у компанії.

Нагадаємо, внаслідок потрапляння хлороганічних сполук до нафтопроводу "Дружба" російську нафту відмовились приймати у Словаччині та Угорщині, до яких транспортує нафту "Укртранснафта". У зв’язку з цим компанія вимушено зупиняла транзит з 25 квітня до 11 травня 2019 року та з 17 до 21 травня 2019 року.

22 січня АТ "Укртранснафта" прозвітувала про повне витіснення російської нафти з підвищеним вмістом хлорорганіки з української ділянки нафтопроводу "Дружба" і з території України.