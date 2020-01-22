Украина получила от РФ 4,3 млн евро компенсации за "грязную" нефть

"На протяжении всего периода вытеснения некачественной российской нефти с украинского участка нефтепровода "Дружба" ПАО "Транснефть" резервировала производственные мощности Укртранснафты и уплатило обществу за предоставление этой услуги с мая 2019 года по январь 2020 года 4 336,2 тыс. евро компенсации", - добавили в компании.

Напомним, в результате попадания хлороганичних соединений в нефтепровод "Дружба" российскую нефть отказались принимать в Словакии и Венгрии, куда транспортирует нефть "Укртранснафта". В связи с этим компания вынужденно останавливала транзит с 25 апреля по 11 мая 2019 года и с 17 до 21 мая 2019 года.

22 января АО "Укртранснафта" отчиталась о полном вытеснении российской нефти с повышенным содержанием хлорорганики с украинского участка нефтепровода "Дружба" и с территории Украины.