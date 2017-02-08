Україна отримала від Німеччини пропозицію провести найближчим часом засідання у "нормандському форматі" - МЗС
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. У МЗС України отримали пропозицію німецької сторони провести найближчим часом засідання у Нормандському форматі на рівні міністрів закордонних справ. Про це повідомили у прес-службі МЗС України у відповідь на запит УНН.
"Ми працюємо з нашими німецькими та французькими партнерами для того, щоб зробити таку зустріч результативною і змусити Росію нарешті почати виконувати Мінські домовленості", - наголосили у МЗС.
Раніше уповноважений уряду ФРН з питань співробітництва з Росією Гернот Ерлер повідомив, що переговори міністрів закордонних справ "нормандської четвірки" щодо перемир'я на Донбасі можуть відбутися наступного тижня на полях зустріч G20 у Бонні.
Як повідомляв УНН, Верховний представник ЄС з закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні заявила, що ЄС і далі підтримує роботу в "нормандському форматі" для врегулювання ситуації на Донбасі.
Нагадаємо, 7 лютого лідер РФ і Німеччини В.Путін і А.Меркель домовились про зустрічі у “нормандському форматі”.
Також нагадаємо, голови МЗС РФ та Німеччини С.Лавров і З.Габріель обговорили реалізацію мінських домовленостей.