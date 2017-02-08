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Україна отримала від Німеччини пропозицію провести найближчим часом засідання у "нормандському форматі" - МЗС

Київ • УНН

 • 13488 перегляди

КИЇВ. 8 лютого. УНН. У МЗС України отримали пропозицію німецької сторони провести найближчим часом засідання у Нормандському форматі на рівні міністрів закордонних справ. Про це повідомили у прес-службі МЗС України у відповідь на запит УНН.

Україна отримала від Німеччини пропозицію провести найближчим часом засідання у "нормандському форматі" - МЗС

"Ми працюємо з нашими німецькими та французькими партнерами для того, щоб зробити таку зустріч результативною і змусити Росію нарешті почати виконувати Мінські домовленості", - наголосили у МЗС.

Раніше уповноважений уряду ФРН з питань співробітництва з Росією Гернот Ерлер повідомив, що переговори міністрів закордонних справ "нормандської четвірки" щодо перемир'я на Донбасі можуть відбутися наступного тижня на полях зустріч G20 у Бонні.

Як повідомляв УНН, Верховний представник ЄС з закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні заявила, що ЄС і далі підтримує роботу в "нормандському форматі" для врегулювання ситуації на Донбасі.

Нагадаємо, 7 лютого лідер РФ і Німеччини В.Путін і А.Меркель домовились про зустрічі у “нормандському форматі”.

Також нагадаємо, голови МЗС РФ та Німеччини С.Лавров і З.Габріель обговорили реалізацію мінських домовленостей.

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