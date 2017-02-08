Украина получила от Германии предложение провести в ближайшее время заседание в "нормандском формате" - МИД
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. В МИД Украины получили предложение немецкой стороны провести в ближайшее время заседание в нормандском формате на уровне министров иностранных дел. Об этом сообщили в пресс-службе МИД Украины в ответ на запрос УНН.
"Мы работаем с нашими немецкими и французскими партнерами для того, чтобы сделать такую встречу результативной и заставить Россию наконец начать выполнять Минские договоренности", - отметили в МИД.
Ранее уполномоченный правительства ФРГ по вопросам сотрудничества с Россией Гернот Эрлер сообщил, что переговоры министров иностранных дел "нормандской четверки" о перемирии на Донбассе могут состояться на следующей неделе на полях встреча G20 в Бонне.
Как сообщал УНН, Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что ЕС продолжает поддерживать работу в "нормандском формате" для урегулирования ситуации на Донбассе.
Напомним, 7 февраля лидеры РФ и Германии В.Путин и А.Меркель договорились о встрече в "нормандском формате" .
Также напомним, главы МИД РФ и Германии С.Лавров и З.Габриэль обсудили реализацию минских договоренностей.