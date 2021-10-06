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Україна отримала вакцини проти грипу від трьох виробників

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КИЇВ. 7 жовтня. УНН. В Україну надійшли вакцини від грипу виробників “Ваксігрин Тетра”, “Інфлувак Тетра” та “Джісі Флю Квадривалент”. Про це повідомили у Центрі громадського здоров’я України, передає УНН.

Деталі

Щодо “Джісі Флю Квадривалент” — 1 жовтня було видано позитивні висновки про відповідність медичних імунобіологічних препаратів вимогам державних і міжнародних стандартів на майже 151 тис. доз. вакцини. 61 тис. доз вже можна придбати в аптеках.

Відзначимо, що 85 тисяч доз “Ваксігрин Тетра” сьогодні вже є в наявності. В першій половині жовтня очікується 350 тисяч доз, другій половині місяця ще 270 тисяч доз.

Щодо “Інфлувак Тетра” — вакцина ввезена та поки що знаходиться на лабораторному контролі 200 026 доз вакцини.

“До того ж Центр уже другий рік поспіль співпрацює з програмою PIVI. Завдяки їй, в межах гуманітарної допомоги, ми отримаємо 30 тис. доз вакцин для щеплення медичних працівників”, — йдеться в повідомленні.

Доповнення

Раніше головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін повідомляв, що до початку епідемічного сезону захворювання на грип та ГРВІ до аптечної мережі України буде доставлено близько 1 млн доз вакцини проти грипу.

До слова, УНН вирішив поцікавитися у приватних клініках та аптеках яка вартість щеплення та які саме вакцини завезли.

Наприклад, в одній з київських клінік журналісту УНН повідомили, що в наявності є вакцина “Джісі Флю”.

“Виробник Корея. Вартість вакцини 550 грн і 500 грн консультація лікаря перед вакцинацією”, — повідомили в клініці.

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