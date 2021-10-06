Україна отримала вакцини проти грипу від трьох виробників
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. В Україну надійшли вакцини від грипу виробників “Ваксігрин Тетра”, “Інфлувак Тетра” та “Джісі Флю Квадривалент”. Про це повідомили у Центрі громадського здоров’я України, передає УНН.
Деталі
Щодо “Джісі Флю Квадривалент” — 1 жовтня було видано позитивні висновки про відповідність медичних імунобіологічних препаратів вимогам державних і міжнародних стандартів на майже 151 тис. доз. вакцини. 61 тис. доз вже можна придбати в аптеках.
Відзначимо, що 85 тисяч доз “Ваксігрин Тетра” сьогодні вже є в наявності. В першій половині жовтня очікується 350 тисяч доз, другій половині місяця ще 270 тисяч доз.
Щодо “Інфлувак Тетра” — вакцина ввезена та поки що знаходиться на лабораторному контролі 200 026 доз вакцини.
“До того ж Центр уже другий рік поспіль співпрацює з програмою PIVI. Завдяки їй, в межах гуманітарної допомоги, ми отримаємо 30 тис. доз вакцин для щеплення медичних працівників”, — йдеться в повідомленні.
Доповнення
Раніше головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін повідомляв, що до початку епідемічного сезону захворювання на грип та ГРВІ до аптечної мережі України буде доставлено близько 1 млн доз вакцини проти грипу.
До слова, УНН вирішив поцікавитися у приватних клініках та аптеках яка вартість щеплення та які саме вакцини завезли.
Наприклад, в одній з київських клінік журналісту УНН повідомили, що в наявності є вакцина “Джісі Флю”.
“Виробник Корея. Вартість вакцини 550 грн і 500 грн консультація лікаря перед вакцинацією”, — повідомили в клініці.